شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يتعاون مع الشاعر أحمد راؤول في أغنية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم رامى جمال في أغنية جديدة مع الشاعر أحمد حسن راؤول وهى من توزيع أمين نبيل وألحان محمد حمزة ومن المقرر طرحها بعد موسم العيد المقبل.

وقال راؤول في تصريحات لـ"الخليج 365" الأغنية فكرتها مختلفة يقدمها رامى لأول مرة في مشواره، مشيرًا أنه يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها ويراهن عليها بقوة ومن المقرر طرحها بعد العيد، معربًا عن سعادته بالعمل مع رامى الذى وصفه بصوت قوى ومميز ولديه فكر مختلف.



رامى جمال واحمد راؤول

وكانت آخر أعمال الشاعر أحمد حسن راؤول أغنية "اللى باقى من صحابى" الذى طرحها الكينج محمد منير مؤخرا وحققت نجاح كبير من ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وقال راؤول في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365 إن أغنية "اللى باقى من صحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم، وتحمل عددا من المفاجآت .

وأضاف أن هذه الأغنية هى الثالثة التي يتعاون فيها الشاعر حسن راؤول مع الكينج محمد منير، حيث تعاونا سويا قبل ذلك فى أغنيتى "باب الجمال" و"أبطال رجالة" .

وطرح مؤخرا النجم رامى جمال أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب التي تحمل اسم "قلة الإحساس" من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم.

وحققت آخر أغانى رامى جمال "دقيقة واحدة" 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" والذى طرحها مؤخرًا وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.