"يارب ترجعي تنوري الساحة الفنية".. نبيل الحلفاوي يدعو لـ ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طلب الفنان نبيل الحلفاوي، من الجمهور الدعاء بالشفاء للنجمة ياسمين عبد العزيز، بعد إجرائها عملية جراحية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أصدق الدعوات بالشفاء للزميلة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.. ربنا يعافيكي وترجعي تنوري الساحة الفنية".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره مساء السبت بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

ومنذ ساعات كتب شقيقها وائل عبدالعزيز: "أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".