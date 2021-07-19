عبير صبري توجه رسالة لياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة عبير صبري رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشرت الفنانة عبير صبري صورة لياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يشفي ياسمين عبد العزيز ويعافيها ويقومها بالسلامة لأهلها ولكل اللي بيحبوها بألف سلامة".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره مساء السبت بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

ومنذ ساعات كتب شقيقها وائل عبدالعزيز: "أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".