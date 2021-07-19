صلاح عبدالله يطلب الدعاء لياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان صلاح عبدالله الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشر "عبدالله"، صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من 2010 كانت دايمًا جنبي، أرجوكم تدعوا من قلوبكم لبنتي الغالية ياسمين عبد العزيز، يارب أرزقها الشفاء التام والعاجل يارب".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره مساء السبت بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

ومنذ ساعات كتب شقيقها وائل عبدالعزيز: "أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".