محمد علي رزق يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد علي رزق رسالة رومانسية لزوجته نورين ماهر.

ونشر محمد صورة تجمعهما من كواليس عرض مسرحيته الجديدة "ليلتكم سعيدة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "ربنا يخليكي ليا".

واحتفل الفنان محمد علي رزق بحفل زفافه يوم 12 يونيو الماضي.

وشهد عقد القران حضور عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفني، من بينهم الفنان تامر شلتوت، كما حضر المخرج الكبير خالد جلال.

جدير بالذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين.