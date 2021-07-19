رامز جلال يحتفل بوصول حسابه على "فيسبوك" لـ20 مليون متابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان رامز جلال بوصول حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" لـ20 مليون متابعا.

وعلّق "رامز" على ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ربنا ما يحرمني منكوا يا أجدع فانز في الدنيا، وعقبال المليار اللهم أمين".

ومن ناحية أخرى يُعرض للفنان رامز جلال في السينمات فيلم "أحمد نوتردام".

الفيلم من بطولة: غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، وأحمد فتحي"، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.