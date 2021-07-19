مفسرة احلام تزعم تعرض ياسمين عبدالعزيز لـ “سحر اسود” وتنصح برقيتها بأية “النسف”.. فمن هي أسماء بدوي؟

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 05:43 صباحاً - فجرت مفسة الاحلام والمعالجة الروحانية المصرية أسماء بدوي مفاجأة بزعمها تعرض مواطنتها الفنانة ياسمين عبد العزيز لسحر أسود كان السبب في حالة تسمم الدم، مؤكدة أن ياسمين تحتاج بشكل عاجل لرقية شرعية، وقالت أنها تعلم أن كلامها هذا سيفتح عليها أبواب الجحيم.

أسماء بدوي نشرت صورة لياسمين عبد العزيز عبر حسابها على الفايسبوك وعلقت قائلة: “عارفة انى هفتح على نفسى باب مالوش اول من اخر، بس عايزة اقولكم ان ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر اسود”.

وتابعت قائلة: “وهذا النوع من الاسحار بيتعلق بالدم وتسميمه، ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة، لو ممكن حد من الرقاة المعروفين يرقيها، ويرقيها بأية النسف من ضمن الايات.

من جهته كشف الإعلامي سيد علي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وآخر تطورات حالتها، مؤكدا أن خطأ طبيا وراء أزمتها الصحية.

وقال: “الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي أفضل وفي تحسن، وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها أثناء إجراء عملية في أحد المستشفيات”.

وتابع: “الأخطاء الطبية أمر وارد، وعلينا التعامل مع الأمر باهتمام وتركيز”، لافتا إلى أن “عبد العزيز في غرفة الرعاية المركزة”.

وتعرضت عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ”متلازمة تكيس المبايض”، وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لا توجد معلومات دقيقة حول حالتها الصحية.

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.

من هي أسماء البدوي؟

يذكر ان أسماء بدوي تعرف عن نفسها بأنها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”مفسرة وباحثة فى علم الرؤى والأحلام” ومع ذلك فإنها تتطرق لمواضيع سياسية كما ان لديها فيديوهات عن العملات الرقمية.

وفي احدت تغريداتها، تحدثت أسماء بدوي عن توقعها اعلان عدد من المحافظات العراقية الانضمام لدول مجاورة كما حذرت من الاعتداء على قوات الامن في الكويت.

أما عن العملات الرقمية، فقد نشرت فيديو اطلقت فيها توقعاتها لاكثر العملات الرقمية صعودا في العام الحالي.