الكشف عن مفاجأة تجمع أنغام ووائل كفوري.. وما علاقة تركي آل الشيخ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 05:43 صباحاً - شوّق الفنان اللبناني ​وائل كفوري،​ و​الفنانة المصرية أنغام،​ الجمهور لمفاجأة فنية جديدة يحضران لها معاً وذلك عبر منشورات غامضة نشراها عبر حسابهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر كل من أنغام ووائل كفوري، عبر حسابهما على “انستغرام” صورة لـ”logo” يظهر الحرف الأول من الحرف الأول من إسميهما باللغة الأجنبية مع عبارة “قريباً”، وعلّقا عليها بعبارة “صيف الـ 2021، قريباً” من دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن العمل.

وقد عاد الفنان وائل كفوري وأنغام ونشرا مطلع بسيط من الاغنية التي ستجمعهما والتي ستحمل اسم “برضه بتوحشني”.

وكان من بين تعليقات المتابعين “ياااا سلام يا سلام الملك و انغااام يا ليل يا عين

”، و”انغام وواااائل

”، و”مستنيييين اجمل تعاون

”.

قد يكون خلف هذه المفاجأة، اسم لامع في الوسط الفني العربي، وهو المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الذي التقى مؤخرًا بعدد من الفنانين والنجوم في الوطن العربي، منهم أنغام ووائل كفوري وغادة عادل، وعمرو دياب وأصالة وكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد والشاعر مدحت العدل والمنتج جمال العدل، إذ يبدو أن كواليس اللقاءات تحمل العديد من المفاجآت.

يذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية “أنا بعته كتير”، تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبدالواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.

أما آخر أعمال وائل كفوري أغنية “البنت القوية” كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر رالف سليمان. وتم تسجيلها في استوديو ملحم ابو شديد.