شاهد.. عمر كمال يشرح معنى “عود البطل” وعمرو اديب يرد: “انتوا بتجيبوا اللغة دي منين؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 05:43 صباحاً - حلَ مغني المهرجانات عمر كمال ضيفا على الاعلامي المصري عمرو اديب في حلقة الامس من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر” حيث تحدث عن مواضيع منوعة.

وجه عمرو أديب خلال اللقاء سؤالا لعمر كمال: “من الأغاني اللي بحبهالك بس مش فاهم معناها، وقلت لما أشوف عمر يشرحلي، عود البطل، يعني إيه؟ الأغنية معدية النص مليار لغاية دلوقت، ومحدش فاهم مين البطل وإيه العود.”

وشرح عمر كمال أن كلمة عود تعني الجسم، والبطل تعني في المناطق الشعبية البنت الحلوة، ويمكن أن يقال لها أيضا صاروخ وجمل ليرد عمرو اديب متعجبا “انتوا يا ابني بتجيبوا اللغة دي منين انا عمري ما عرفت ان البنت تبقى بطل”.

كما تحدث عمر كال عن فيديو كليب أغنية “أوعدك”، مع الفنانة سمية الخشاب حيث أوضح أن مقياس نجاح وانتشار أي أغنية له في الوطن العربي كله يبدأ من 50 أو 60 مليون مشاهدة، وهذا ما تحقق في 90% تقريبا من أغنياته.

وقال عمر كمال: “سمية الخشاب بحبها جدا طبعا، وليها كل الاحترام كنجمة كبيرة ليها تاريخها. أنا قلتلها على خطوات معينة عشان الأغنية بتاعتنا تجيب الرقم ده، واللي نزل كان ميكنج مش كليب خالص.”

وأضاف: “لما نزلنا الميكنج برومو عشان نشوق الناس للأغنية البرومو خد تريند رقم واحد على يوتيوب، وده صعب جدا 20 ثانية يطلع تريند رقم واحد يوم كامل، قلتلها الناس عايزة تشوف حاجة كويسة، وإحنا كنا مش متفقين على كليب، تعالي نصور كليب. كانت طالعة من مسلسل موسى، وكان عندها برامج في رمضان، قالتلي أنا تعبانة ومسافرة دبي أجازة.”

وتابع: “كلمت ناس في دبي محترمين جدا، وزارة السياحة عرفوا إن إحنا حنصور، وهما بيحبوها جدا، وفتحوا لنا الأماكن. معرفش ليه مصورناش تصوير كويس، التصوير اللي نزل أنا مش حابه، والشكل ده أنا أعمل حاجة أحسن من كده بكتير جدا. طبعا ماتريال فقير جدا، الكليب فقير.”