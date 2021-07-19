شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان فؤاد خليل.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان فؤاد خليل الذى قدم عددًا من الأعمال المهمة سواء في المسرح أو السينما أو الدراما والتي معظمها ما زالت خالدة في ذهن الجمهور نظرًا لخفة دمه.

بدأ الفنان فؤاد خليل رحلته مبكرًا مع الفن عندما كان عمره 11 عامًا، حيث كون فريقًا للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة ومنهم محيى إسماعيل، وقد تخرج فى كلية طب الأسنان عام 1961 ولكنه تمسك بالفن وقد ظهر لأول مرة فى مسرحية سوق العصر عام 1968 ثم عمل فى المسرح والتليفزيون والسينما لسنوات عديدة.





ومن أشهر أفلامه "حبك نار، صايع بحر، عايز حقى، حرامية فى كى جى تو، جاءنا البيان التالى، شورت وفانلة وكاب، الأجندة الحمراء، الكاش.. ماشى، الجنتل، رسالة إلى الوالى، أبو خطوة، الخطيئة السابعة، الصاغة، اللومنجى، عنتر زمانه، يا تحب يا تقب، لولاكى، تووت تووت، فتحية والمرسيدس، خبطة العمر، نصف دسته مجانين، اقتل مراتى ولك تحياتى، قسمة ونصيب، البيضة والحجر، النصاب والكلب، الشيطانة التى أحبتنى، الذل، حارة برجوان، كراكيب، الدنيا على جناح اليمامة، الحقونا، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وصية رجل مجنون، جرى الوحوش، عبقرى على ورقة دمغة، التعويذة، شارع السد، امرأة مطلقة، الكيف، تزوير فى أوراق رسمية، الطائرة المفقودة" وغيرها..



فؤادخليل

ومن مسرحياته "الدنيا مقلوبة، مسرحية راقصه قطاع عام، مسرحية فى بيتنا حسنين، مسرحية على الرصيف، مسرحية واد عفريت".

الراحل فؤاد خليل تميز فى الكوميديا وقدم العديد من الشخصيات، وكانت له لازمة حركية تثير الضحك وهي أنه كان يرفع شعره لأعلى بعد تجميعه، وكان يستخدمها حينما يكون في مشهد يستدعي العصبية أو الخروج عن الشعور .