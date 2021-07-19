"هنفضل ندعيلك".. منة شلبي توجه رسالة لياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة منة شلبي رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

ونشرت منة صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اللهم اشفيها وعافيها يا رب، هنفضل ندعيلك لحد ما تخرجي من المستشفى بسلامة الله وفضله".

وأضافت: "يا رب يشفيكي ويعافيكي ويخليكي لولادك وجوزك ولكل حبايبك اللي هم كتير أوي".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره مساء السبت بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

ومنذ ساعات كتب شقيقها وائل عبدالعزيز: "أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".