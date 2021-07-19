"الجونة السينمائي" يمد فترة التقديم للمشاريع في مرحلة التطوير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تمديد فترة التقديم للمشاريع في مرحلة التطوير للدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية، حتى 22 يوليو.

وتابع القائمون على المهرجان في بيان صحفي "نود تذكير الراغبين في تقديم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج بالموعد النهائي للتقديم وهو 1 أغسطس".

وأضاف البيان "تفحص المشاريع المؤهلة لجنة من الخبراء مُعينة بواسطة مهرجان الجونة السينمائي، ويتم اختيار المشاريع وفقًا لمحتواها ورؤيتها الفنية وإمكانية تنفيذها ماليًا. يحصل كلا من أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية. إضافة إلى ذلك، فإن المشاريع المشاركة مؤهلة للفوز بمنح أخرى مُقدمة بواسطة رعاة وشركاء المهرجان".

تقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة من 16-21 أكتوبر/تشرين الأول 2021.