عبد الرحمن عادل يشارك في مسلسل "ورق التوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان عبد الرحمن عادل الشهير بـ"بومبو"، في مسلسل "ورق التوت" الذي يتم تصويره خلال الفترة الحالية.

مسلسل "ورق التوت" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن عادل شارك في مسلسل "ضرب الرمل" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وهو مأخوذ من عمل روائي من ثلاثية ضرب الرمل للروائي محمد المزيني، وبطولة خالد عبد الرحمن، ريتا حرب، محمد الطويان وغيرهم ومن إخراج ماجد الربيعان.