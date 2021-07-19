محمد رشدي يشارك في مسلسل "حلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان محمد رشدي محمد سيد في مسلسل "حلم" الذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية في حي الأسمرات بقيادة المخرج حسني صالح.

مسلسل "حلم" يناقش حكايات المصريين ويركز على القيم الإيجابية والهادفة والتي تبنى وتغرز معاني وقيم كل أسرة مصرية، وتدور الأحداث في منطقة خان الخليلي، في إطار درامي مشوق.

يشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان محمد رياض، صابرين، وفاء عامر، سميرة عبد العزيز، ياسمين جمال، نهال عنبر، وأنوشكا.

وتم التعاقد مع الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات تترات المسلسل والأغاني الداخلية ومن المقرر أن يشارك وائل الفشني وياسمين علي بالغناء في العمل.

جدير بالذكر، أن محمد رشدي شارك في مسلسل "موسى"، الذي عرض في دراما رمضان الماضى، بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب.