شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض يستأنف تصوير مشاهده فى مسلسل "حلم" بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفنان محمد رياض، تصوير مشاهده في مسلسل "حلم" بعد إجازة العيد بحى الأسمرات إخراج حسنى صالح مسلسل حلم يناقش حكايات المصريين ويركز على القيم الإيجابية والهادفة والتى تبنى وتغرز معانى قيم كل أسرة مصرية، وتدور الأحداث فى منطقة خان الخليلي فى إطار درامى مشوق والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تمامًا لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

يشارك فى بطولة مسلسل حلم كل من صابرين ووفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا

وكانت آخر أعمال المخرج حسنى صالح مسلسل "بت القبائل"، بطولة كل من عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، والنجم الصاعد هيثم نجم. ويذكر ان يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

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