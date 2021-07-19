شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان فوكس وماشين جان على دراجة نارية ضمن الأغلى بالعالم بعد اقتراب الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة ميجان فوكس وصديقها المغنى ماشين جان تتطور يومًا تلو الآخر بسرعة كبيرة، وذلك بعدما أكد موقع ديلى ميل أن الأخير عرض على ميجان فوكس الزواج ليتم في وقت قريب، وذلك بعدما شوهدا خلال الآونة الأخيرة وهما يتمتعان برومانسية شديدة كلما ظهرا معًا، مثلما ظهر خلال آخر ظهور لهما بشوارع لوس انجلوس.



ماشين جان وميجان فوكس

موقع الديلى ميل أكد أن الثنائى الذى وقف لفترة لالتقاط الصور مع المعجبين خطفا الأنظار من خلال الدراجة النارية المميزة الذى يملكها مغنى الراب ماشين جان، والتى تعتبر واحدة ضمن الأغلى فى العالم، فهى من نوعية Harley Davidson الشهيرة، والتى تعتبر الشركة المنتجة لها ضمن الأعرق فى العالم، لما لها من شهرة كبيرة منذ أن تأسست فى بداية القرن العشرين.



ماشين جان وميجان فوكس

وأضاف التقرير أن الدراجة النارية الذى ظهر بها الثنائى تعتبر أشبه إلى سيارة بسبب تصميمها الذى يجعلها تمتاز بأريحية شديدة وسعة كبيرة عن الدراجات العادية.

من ناحية أخرى أكدت صحيفة The Post فى وقت سابق أن الثنائى انتقلا حاليًا للعيش داخل قصر قاما باستئجاره مقابل 30 ألف دولار شهريًا.

ويعتبر هذا القصر من أفخم القصور الذى يتواجد فيها مشاهير حول العالم، ويعد بمثابة منتجع صحي أو نادٍ رياضى كبير، فبعيدًا عن أنه مكون من خمس غرف نوم وخمسة حمامات ، تم تصميمهم على أعلي مستوي منذ أن تم بناؤه حديثًا في أبريل الماضى، فإن القصر به ملعب كرة سلة، وحمام سباحة كبير بالإضافة إلى صالة جيم وملعب تنس آخر حتي يتسني للنجمين ممارسة كافة هوايتهما بالشكل الأمثل.