هل سيتم منع الفنانات «المحجبات» من التمثيل؟ د. أشرف زكي يجيب

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 02:47 صباحاً - نفى الدكتور «أشرف زكي»، نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تردد بخصوص صدور قانون يمنع الممثلات المحجبات من التمثيل، والتي أخبرته بها الفنانة عفاف شعيب، بعد الجدل المثار بسبب الفنانة حلا شيحة.

وقال د. أشرف زكي بمداخلة هاتفية في”برنامج التاسعة“، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية الأولى المصرية: إن الفنانة عفاف شعيب اتصلت به، بعد دقائق من مداخلاته الإعلامية، وأخبرته أن هناك شائعات وصلت لها تقول إنه سيمنع المحجبات من التمثيل.

مضيفًا: “أنا لما سألتها مين اللي قالك قالت لي أرقام مجهولة، وأنا بناشدها تعرفنا مين ورا الإشاعة دي عشان ناخد ضده إجراءات”.

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يُذكر أنه بعد الجدل الذي أثارته الفنانة “حلا شيحة” بتصريحاتها حول توبتها عن المشاهد الرومانسية التي قدمتها في أعمالها الفنّية، لا سيما فيلمها الأخير “مش أنا“، ومهاجمتها لصناع الفيلم على رأسهم الفنان “تامر حسني“.

وذلك لطرحهم كليب مجمع لهذه اللقطات، دون مراعاة حرمة الأيام المباركة من شهر ذي الحجة -بحسب تعبير الفنانة- أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة حول النجوم الداعمين للتشدد.

وأعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء، بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الالكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة.

وشدد مجلس النقابة على أنه لن يقف ساكنًا أمام محاولات تشويه الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة.

كما أكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبِّر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها.

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