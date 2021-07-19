شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا وأكشن وخيال علمي .. تنوع درامى فى أفلام الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم أفلام الصيف هذا العام منافسة قوية بين عدد كبير من الأفلام، وبالرغم من تفوق الكوميديا في معظهم، إلا أن أفلام الأكشن والإثارة والخيال العلمي كان لها نصيب في المنافسة، حيث استطاع صناع الأعمال السينمائية تقديم أكثر من عمل مختلف لإرضاء جميع الأذواق، وهو ما يجعل الجمهور علي موعد مع وجبة درامية متنوعة.

ومن هذا المنطلق ينتظر عشاق الكوميديا مجموعة كبيرة من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي، ومنها:





"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

في إطار كوميدي تدور أحداث الفيلم حول عدة تساؤلات حول تجربة الزواج، والصراعات التي يمر بها الزوجان، وأسباب الطلاق، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.





مش أنايدور الفيلم في إطار كوميدي حول حسن المصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، الفيلم فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدوانى، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.





ماما حامل

انطلق في دور العرض يوم 2 يونيو الماضي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومي فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغني ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

الفيلم بطولة ليلى علوى، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام نانسي صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقي، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

كما ينتظر محبي أفلام الخيال العلمي فيلمن من هذا النوع، وهو:





ديدو

تدور أحداث الفيلم في إطار الخيال العلمي الكوميدي حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة بشكل كوميدي.

يشارك فى بطولة العمل بجانب الفنان كريم فهمي كل من الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.





موسى

تدور أحداثه حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين، ومن المقرر طرح الفيلم في 11 أغسطس المقبل.

وكان نصيب افلام الإثارة والتشويق الأقل هذا العام، حيث تضم قائمة أفلام الصيف فيلم واحد من هذا النوع، وهو:





العارف

وتدور أحداث فيلم "العارف" في إطار من الإثارة والتشويق حول فكرة حرب العقول، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفي خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب.



