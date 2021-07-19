شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة بيلار بارديم حماة بينيلوبي كروز عن عمر يناهز 82 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة الإسبانية بيلار بارديم، والدة الفنانة خافيير بارديم وحماة النجمة بينيلوبي كروز، عن عمر يناهز 82 عامًا، وأكد أبناء الممثلة الراحلة خافيير وكارلوس ومونيكا الخبر في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشره موقع جاست جيرد أعلن فيه عن وفاتها.

ولدت بيلار في إشبيلية عام 1939، وظهرت في عشرات الأفلام والبرامج التليفزيونية والمسرحيات، وقد فازت أيضًا بجائزة جويا - المكافئ الإسباني لجوائز الأوسكار - لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم عام 1995.

وفي سياق متصل تنتظر بينيلوبي كروز عرض فيلمها الجديد Parallel Mothers في سبتمبر المقبل، وهو الفيلم الذي بدأت تصويره قى إبريل الماضي، حيث ظهرت خلال عدة صور كشف عنها موقع "الديلى ميل" مؤخرا أثناء بدء التصوير العمل التي تقوم ببطولته.

والتُقطت الصور للممثلة الإسبانية وهى تبدأ تصوير دورها في الفيلم، وذلك أثناء تواجدها في مدينة مدريد، حيث ارتدت إطلالة مميزة للنجمة التي تبلغ من العمر 48 عاما من خلال جاكت طويل وبنطلون جينز.

جدير بالذكر أن بينيلوبى كروز بدأت مسيرتها الفنية فى بداية التسعينات، وذلك من خلال فيلم Belle epogue عام 1992 والذي حاز على جائزة الأوسكار، ثم شاركت بفيلم The Greek Labyrinth عام 1993، وأصبحت من وقتها الممثلة الأشهر على صعيد الأفلام الإسبانية.

في عام 1997 شاركت كروز في فيلم الخيال العلمي Open Your Eyes وفيلم Live Flesh للمخرج الإسباني بيدرو ألمودفار، ويعتبر الفيلم الأخير لها بمثابة تذكرة للشهرة العالمية.