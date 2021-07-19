رسالة ياسمين صبري لـ ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعت الفنانة ياسمين صبري، بالشفاء للفنانة ياسمين عبد العزيز عقب خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "حبيبتي ياسمين عبدالعزيز إن شاء الله بكرة هتكوني قومتي بالسلامة.. اللهم اشفيها شفاءً لا يغادر سقماً فلا شفاء إلا شفائك".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره مساء السبت، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

ومنذ ساعات كتب شقيقها وائل عبدالعزيز: "أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".