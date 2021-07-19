30 صورة من احتفال "الحضرة" بعيد ميلادها السادس في دار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أحيّت فرقة الحضرة للإنشاد الديني، مساء الأحد، سهرة صوفية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

واحتفلت "الحضرة" مع جمهور دار الأوبرا بعيد ميلادها السادس، بمشاركة المنشد محمود التهامي في قصيدة "بردة البوصيري".

وقدّمت فرقة الحضرة عدد من الابتهالات والقصائد احتفالا بموسم الحج وحلول عيد الأضحى، من بينها "إني جعلتك في الفؤاد محدثي"، و"مدد يا سيدة" و"نحن في ساحة الحسين نزلنا"، و"نفسي أزورك يا نبي" وغيرها.

وطرحت فرقة الحضرة للإنشاد الديني ألبومها الجديد "أرباب الهوى"، والذي ضم 10 قصائد مختلفة ممزوجة بالأداء الغنائي الجماعي للإنشاد الصوفي والمديح في حب النبي والابتهالات للتقرب إلى الخالق.

فرقة الحضرة أسسها المنشد "نور ناجح" عام 2015، وأدت عروضها على أشهر المسارح في مصر منها: دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ساقية الصاوي، مسارح الجامعات، وغيرها.