مي عمر بـ"الأبيض" وسيلفي منة فضالي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض أنيق من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أحمد كرارة

نشر الفنان الشاب أحمد كرارة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحد الأماكن الساحلية، خلال قضاء عطلته الصيفية.

تامر عاشور

نشر الفنان تامر عاشور صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

حكيم

نشر المطرب حكيم صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من داخل سيارتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها مع كلبها.

كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.