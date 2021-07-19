لميس الحديدي تكشف ما قاله لها أحمد العوضي عن حالة ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أنها حاولت الاتصال بالفنان أحمد العوضي للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، ورد عليها قائلًا: "ادعيلها يا لميس هي في الرعاية الآن".

تابعت الإعلامية عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON": "ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم، وأيا ما كانت المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز فأنا مش هقول لأني بحترم خصوصية الناس وده من حق أسرتها أن تختص بها بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية".

أكملت: "من الكلام المتداول الذي لفت انتباهي ما تردد أنها أجرت عملية جراحية أصابتها بمضاعفات أعقبها عملية أخرى، والسؤال هل هذا وجه تشابه بين ما حدث لها وما حدث للزميلة إيمان الحصري؟ بعيدًا أيضًا عن المعلومات لدي التي أعرفها عن الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري".

واصلت: "لكن لفت انتباهي وجود جمل تتكرر وهي احتمالات وأنا بحط تحت احتمالات عدة خطوط أنها أخطاء طبية، والمؤكد في معلوماتي أن الإعلامية إيمان الحصري لم تدخل في البداية لإجراء عملية كبرى وكذا الحال بالنسبة لياسمين عبد العزيز، يبقى السؤال: هل ما حدث تطورات طبيعية من الممكن حدوثها في حالات بعينها بعد إجراء عملية جراحية؟ لكن في علم الطب السؤال الثاني يطرح نفسه هل هناك أخطاء طبية؟".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره مساء السبت، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

ومنذ ساعات كتب شقيقها وائل عبدالعزيز: "أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".