شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب السينمات يشكون من عرض Black Widow على منصة ديزني بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن شكاوى من أصحاب دور العرض، من شركة مارفل، بعد عرضها لفيلم الأكشن والإثارة Black Widow، عبر منصة ديزني بلس، مما دفع الكثير من المشاهدين للانتقال الى المنصة لمشاهدة الفيلم عبر المنصة بدلا من الذهاب لدور العرض.

ونقلت صحيفة فاريتي، في تقرير لها، جانب من البيان الصادر من الرابطة الوطنية لمالكي المسرح، الذين أكدوا في بيان أن إصدار الأفلام عبر المنصات الإلكترونية يؤثر بالسلب على إيرادات دور العرض، وهو ما سيشكل أزمة كبيرة على الصناعة فيما بعد.

فيلم (Black Widow) تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، أوليفييه ريتشرز، يولاندا لينيس، راي وينستون، ريان كيرا ارمسترونج، إيفر أندرسون، أمام بطلة العمل سكارليت جوهانسون.

وكانت كشفت بعض التقارير الأجنبية أن النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، والنجمة العالمية فلورنس بو، أصيبا بالتهاب رئوي حاد، أثناء تصويرهم مشاهد فيلمهم الجديد Black Widow المقرر عرضه في يوليو المقبل بدور العرض السينمائى بجميع أنحاء العالم.

وفى تصريحات للمنتج المنفذ لفيلم Black Widow شورتلاند، لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أكدت فيها أن جوهانسون وفلورنس أصيبا بالتهاب رئوي، لكنهما استمرا في تصوير مشاهد فيلمهم المقبل، حرصا منهم على عدم توقف التصوير الذى انطلق منذ أربعة أشهر في عدة مواقع حول العالم.