"فاقت من الغيبوبة".. التفاصيل الكاملة لحالة ياسمين عبدالعزيز الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الإعلامي المصري سيد علي إن حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز أصبحت مستقرة إلى حد ما بعد خضوعها لعملية جراحية ودخولها في غيبوبة.

وقال علي، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، مساء الأحد: "ياسمين عبدالعزيز كان عندها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس أوي، وكانت في مستشفى كويس أوي، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، والقولون لأنه في فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا".





تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وأضاف: "ياسمين عبد العزيز الآن في اللحظة التي أحدثكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، وألف سلامة يا فنانة يا جميلة".

وتابع: "الأخطاء الطبية واردة في كل مكان في الدنيا، ولكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟".

وكان الفنان أحمد العوضي زوج الفنان ياسمين عبدالعزيز، طالب جمهوره، أمس، بالدعاء لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية.





وكتب عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

ومنذ ساعات كتب شقيقها وائل عبدالعزيز: "صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".



