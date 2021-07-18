تطورات حالة دلال عبدالعزيز.. بحاجة لجهاز التنفس الصناعي وتحتاج إلى الدعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمصر، إن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز مستقرة على الأجهزة، وحالتها تتحسن.

وأضاف "النادي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم" المصرية، الأحد، أن الفنانة لا تزال في حاجة للوضع على جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي وتحتاج إلى الدعاء، موضحًا أن مجهود النفس عالٍ لديها".





وأشار إلى أن فيروس كورونا قد يترك آثار التهابات تليفية تضعف القدرة على الحصول على الأكسجين بعد تعافي المريض، منوهًا إلى أن تلك الآثار قد تستمر لفترات بسيطة أو طويلة المدى.

وذكر عضو لجنة مكافحة كورونا، أن 10 من كل 100 مصابين بالفيروس يعانون من توابع متلازمة ما بعد كورونا، قائلًا إنها قد تأتي بصورة حادة وتنتهي في بعض الأحيان، وقد تكون متكررة على فترات متباعدة، أو تصبح مزمنة في حالات أخرى.