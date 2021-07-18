شكرا لقرائتكم خبر عن هوس الغناء يسيطر على نجوم التمثيل.. آخرهم محمد أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر حب الغناء خلال الفترة الأخيرة علي عدد من نجوم التمثيل، وقرر بعضهم اقتحام عالم الغناء وخوض التجربة، وكان آخرهم الفنان محمد أنور الذي طرح أمس دويتو غنائي يجمعه بالمطربة يسرا الجندي بعنوان "انتوا كده كلكوا"، وهو من كلمات وألحان يسرا الجندى وتوزيع أحمد وحيد "كينج"، والكليب من اخراج أحمد عبد الوهاب، ولم يكن الفنان محمد أنور أول نجوم التمثيل الذين يقتحمون عالم للغناء، حيث سبقه عدد كبير من النجوم خلال الفترة الماضية، وحققوا شهرة واسعة وتفاعلا جماهيريا كبير، ومن أبرزهم:

محمد رمضان

استطاع النجم محمد رمضان أن يحقق نجاحًا كبيرًا في مجال التمثيل، وكذلك في مجال الغناء، حيث اختلق لنفسه لونا خاصا ومختلفا، وقدم عددا كبيرا من الأغاني التي أحبها جمهوره وحصلت علي نسب مشاهدة عالية، خاصة التي اشترك فيها مع نجوم عالمين، ومن أغانيه "نمبر وان، الملك، هتولع، جيشنا صعب، مافيا، فيروس، القمر، بووم، بابا، اللهو الخفي، إنساي، السلطان، رايحين نسهر، كازانوفا، أنت جدع، تسونامي، كورونا فيروس، تيك توك، يا حبيبي”.





أكرم حسني

طرح النجم أكرم حسني منذ فترة كليب غنائي يجمعه بلنجمة هيفاء وهبي بعنوان "لو كنت"، وهو من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخراً في لبنان، وتعتبر هذه أول أغنية منفردة يقدمها بعد أن قدم عدد من الأغاني خلال أعماله الدرامية، مثل أإنية بسبوسة من مسلسل الوصية، وأإنية بالباقي لبان واتنين بس احنا واحد في مسلسل رجالة البيت.





أحمد الفيشاوي

كما أنضم أحمد الفيشاوي إلي القائمة من خلال أغنيته نمبر 2، وقام بغنائها علي طريقة الراب، وهي من كلمات تي وتوزيع وزة، وتناول الأغنية مفردات خفيفة، بالإضافة إلى قصة الرقم الثانى فى الحياة بشكل عام، حيث تعد الأغنية ردًا على فكرة "نمبر1" التى أطلقها البعض على أنفسهم فى الآونة الأخيرة، خاصة أن كلمات الأغنية تستدعى أن فكرة النجاح على جميع الأصعدة هى "نمبر 1" فى كل شىء.





أحمد مكي

يعتبر من أول النجوم المنضمين إلي عالم الغناء، حيث اشتهر منذ بدايته الفنية بحبه للغناء علي طريقة الراب، وله العديد من الأغاني، منهم "منطقتي، الحاسة السابعة، جدعان طيبين، أيام زمان، اسمع مني كلمة، 25 يناير، فيسبوكي، دور بنفسك، الحالة جات، أخرة الشقاوة، وقفة ناصية زمان، أغلي من الياقوت".



