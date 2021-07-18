فن ومشاهير

سوما بعد خروجها من العناية المركزة: أدعولى أنا تعبانة أوى

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القاهرة - سامية سيد - تمر المطربة سوما بوعكة صحية شديدة منذ فترة طويلة، وتم على أثرها نقلها إلى أحد المستشفىات واحتجازها بغرفة العناية المركزة وأجريت لها كل الفحوصات، وقالت سوما لـ"الخليج 365" بعد خروجها من العناية المركزة، "أنا تعبانة أوي ومحتاجة الناس تدعيلى في الأيام المفترجة دي".

 

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آخر ظهور للمطربة سوما كان أثناء مشاركتها في مهرجان الموسيقي العربية فى دار الأوبرا المصرية  العام الماضي.

 

سوما بدأت حياتها الفنية بالغناء مع المايستروا سليم سحاب منذ ان كانت طفلة وتدجت معه حتى وصلت احدى المطربات اللاتى يعتمد عليهن سحاب فى الحفلات الكبرى  ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس السابق حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً، سمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد معاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سوما و صدر لها  3 ألبومات  هما " عيب عليك و دة حبيبى و ندمانة " وشاركت فى بطولة فيلم واحد هو " اعز اصحاب ".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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