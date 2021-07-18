شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يطرح أحدث كليباته "عشمنى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم خالد سليم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "عشمنى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هشام صادق وألحان مدين و توزيع أحمد عادل، هندسة صوت وميكس هانى محروس.

وكانت أخر أعمال النجم خالد سليم الغنائية أغنية بعنوان "اللى فات مات" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وتم تصوير الكليب في لبنان.

وعرض للنجم خالد سليم مؤخرًا آخر أعماله فى الدراما التليفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من الفنانين، والذى حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة، وتصدر مؤشرات البحث، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، منهم نور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر.