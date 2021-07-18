شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تزيل الستار عن كواليس أغنيتها الجديدة Vevo .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية بيلي إيليش جمهورها، بمقطع فيديو من كواليس تسجيلها لأغنيتها الجديدة Vevo، التي طرحتها منذ ساعات قليلة عبر قناتها الرسمية وحققت مئات الآلاف من المشاهدات.

وظهرت إيليش في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهي تؤدى أداءها الصوتي خلف الكواليس، من أغنيتها الجديدة التي تصدرت تريندات الموسيقي خلال فترة قصيرة من طرح الاغنية عبر يوتيوب.

ونشرت إيليش، صورًا عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام منذ عدة اسابيع، من كواليس التصوير التي شهدت لوكيشن في فترة زمنية سابقة أمام إحدى السينمات، بينما ظهرت إيليش في الصور وهى في كامل تركيزها كالعادة وبألون شعرها الجديدة التي جاءت باللون الأبيض، ولم تعلن إيليش عن تفاصيل عملها الجديد مع منصة أمازون، واكتفت بمشاركة الصور مع الحساب الرسمي، بينما رجح الكثيرين عن وجود تعاون درامي موسيقي جديد خاصة أن المنصة تسعى لإضافة محتويات موسيقية عبر موقعها خلال الفترة القادمة.

وطرحت أيليش، مؤخراً، أحدث أغانيها Your Power، يوم 29 أبريل الماضى، وحاز الفيديو كليب الجديد على إعجاب الكثيرين، ووصفته أيليش أنه يبرز جوانب إساءة استخدام الأشياء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".