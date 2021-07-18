شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تطرح قريبًا أغنية "عكس الطبيعة" بتوقيع أحمد زعيم وأحمد راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتطرح النجمة اللبنانية نوال الزغبى أحدث أغانيها باللهجة المصرية، التي تحمل إسم "عكس الطبيعة" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم وميكس وماستر محمد جودة، وتحمل عدد من المفاجآت .

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو “عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرا، حفل غنائى بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.

ولقد احتفلت نوال الزغبى مؤخرا عيد ميلادها الـ50 حيث إنها من مواليد 1971، بمحافظة جبل لبنان، وقد كانت تحب الفن والغناء من الصغر، حيث بدأت مسيرتها الفنية في السادسة عشرة عندما اشتركت في برنامج استوديو الفن عام 1988، رغم معارضة والديها لدخولها عالم الفن في البداية إلا أنهما عندما شاهدا جديتها في هذا القرار وافقا على ذلك.

أطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان "وحياتي عندك" وقد حقق الألبوم نجاحًا جيدًا ما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية "عايزة الرد" التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم والذي كان انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.

وأصدرت نوال ألبوم "بلاقيه في زماني" عام 1995 وألحقته بألبوم "قلنالك حبيناك" عام 1996، كما قامت في ذلك العام بإطلاق ديو مع الفنان وائل كفوري بعنوان "مين حبيبي أنا" من إخراج سيمون أسمر والتي لاقت نجاحاً وانتشاراً كبيراً، وبعد ذلك أطلقت ألبوم "حبيت ياليل" عام 1997 وألبوم "ماندم عليك" عام 1998