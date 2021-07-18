شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك فى مغامرة جديدة مع ابنته وسط مدينة الملاهي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، متابعيه وجمهوره، بصور له أثناء مشاركته في مغامرة جديدة مع ابنته داخل إحدى الملاهي الترفيهية في مدينة نيويورك الأمريكية، في انتظارهم لمشاهدة نسخة من فيلمه الجديد JUNGLE CRUISE.

وظهر ذا روك في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يركب بصحبه ابنته في إحدى المركبات الترفيهية حيث يظهر كعملاق وهو يقودها برفقه ابنته صاحبة الخمسة أعوام.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.