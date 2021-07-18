شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المعجزة في الدراما المصرية .. الفتيات يسيطرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الطفل سليم مصطفى الذي جسد شخصية يونس خلال أحداث مسلسل "ليه لأ" على إشادة واسعة من الفنانة منة شلبي، التي وصفته بالمسئولية وأكدت صعوبة دوره، وكان قد خطف الأنظار منذ ظهوره في اللحظة الأولى، وحصل على إشادة جماعية من قبل النقاد والجمهور بشكل عام حول أدائه في المسلسل، واختصصن في الذكر كلمة "يالهوي" الذي دائمًا ما كان يقولها داخل أحداث المسلسل بطريقة مختلفة، وأيضًا الطفلة منى أحمد زاهر التي خطفت الأنظار بالرغم من أنها التجربة التمثيلية الأولى لها، ونجاح هذان الطفلان ليس غريبًا علي الدراما المصرية التي أنجبت أطفال معجزة لم يختلف علي موهبتهم أحد.

ضمت الدراما المصرية مجموعة من الأطفال الذين يحضرون في الذهن بمجرد ذكر كلمة معجزة، ولكن كانت أغلب النجاحات كانت للأطفال، ومنهم:

فيروز

أول الأطفال المعجزة في تاريخ السينما، حتي أنها لقبت بالطفلة المعجزة، والتي إلى الآن يشهد لها الجميع بأنها كانت طفلة مبدعة وتمتلك موهبة خاصة واستثنائية جمعت بين التمثيل والغناء، وخطفت القلوب في كل عمل ظهرت فيه، رغم قلتهم حيث قدمت حوالي 10 أفلام فقط، وكانت من أول الأطفال الذين يقومون ببطولة فيلم كامل، ومن الأفلام "ياسمين، فيروز هانم، صورة الزفاف، دهب، الحرمان، عصافير الجنة، إسماعيل ياسين للبيع، إسماعيل ياسين طرزان، أيامي السعيدة، بفكر في اللي ناسيني".

لبلبة

شهدت طفولة لبلبة حالة كبيرة من النشاط والإبداع، حيث بدأت العمل في مجال السينما وهيَ في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير، وقدمت في طفولتها أكثر من فيلم، منهم "حبيبي سوسو، البيت السعيد، أربع بنات وظابط، الحبيب المجهول، النغم الحزين، قاضي الغرام".





بلية

قبل 26 عامًا قدم عمرو دياب فيلم "العفاريت" الذي شهد مولد طفلة دخلت إلى قلوب الجميع بسبب أدائها الذي ظهر أكبر من سنها، ولم يعرفها الجمهور سوى باسمها في العمل "بلية"، واستطاعت بعمل واحد أن تصنع الشهرة وتخطف الأنظار.





منة عرفة

من أشهر أطفال السينما المصرية في الألفينات، بدأت التمثيل من خلال مسلسل سندريلا عام 2005، ومن بعدها قدمت العديد من الأعمال خلال فترة طفولتها، ومنهم “مطب صناعي، حلم العمر، آخر كلام، جيران السعد، راجل وست ستات، euc".