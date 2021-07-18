شراكة فنية بين "سينماتيك" المصرية ومهرجان كان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة السينما والأفلام المصرية، أجرى برنامج "سينماتيك" اتفاقا مع إدارة مهرجان "كان" لمشاركة الشباب الأوروبيين بجانب المصريين والأفارقة لإنجاز أفلام تستفيد من التكنولوجيا الجديدة التي باتت شريكا حيويا في صناعة السينما.

وقال عدلي توما الرئيس التنفيذي لـ"جيمناي أفريقيا" المؤسسة المصرية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لبرنامج "سينماتيك" إن التواصل مستمر مع المهرجانات الكبرى مثل برلين وفينيسيا وأخرى بنيويورك وهونج كونج حيث يتم التخطيط مع إداراتها لإنجاز اتفاقية مماثلة للشراكة مع "كان".

وأضاف أنه تلقى دعوة من مهرجان "كان" لشرح وتفسير الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مؤسسته إثر معرفة الإدارة ببرنامج "سينماتيك" الداعم لسينما الشباب تكنولوجيا وأنه قدم شرحا كافيا لقى قبولا وإعجابا تم على إثره الاتفاق، واعتبر "توما" أن الاتفاق من شأنه إظهار ما تملكه مصر من إمكانيات بشرية مبهرة في صناعة السينما، وأننا قادرون على ابتكار مشاريع تفيد الشباب المتطلع إلى تنفيذ أفكاره السينمائية، فضلا عن خدمة صناعة السينما ذاتها من كتابة وتصوير وإنتاج، مشيرا إلى لقائه أيضا شركاء وصناع في مجال السينما بمدينة "موناكو" الفرنسية ودولة هولندا الذين أبدوا ترحيبا للتعاون الثنائي، معربا عن تطلعه لتجاوز الإهتمام المحلي والأفريقي والتحرك على المستوى الأوروبي.

المعروف أن "جيميناي أفريقيا" أشرفت على المشاريع السينمائية الثلاثة التي أنجزها شباب وشابات يمثلون الصعيد المصري والتي فازت بجوائز في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الأخيرة وتناولت أفكارا ابتكارية متقدمة تخدم القطاع السينمائي مصريا وأفريقيا وعالميا، حيث نال الجائزة الأولى مشروع تناول التنبؤ بمدى نجاح الأعمال الفنية المقدمة من خلال الذكاء الاصطناعي، والثانية نالها فريق ابتكر تطبيقا يعالج مشاكل الراكور الخاطئ بطريقة تكنولوجية بسيطة، والأخيرة حصل عليها فريق شبابي توصل إلى مشروع منصة توفر لصناع السينما التعرف على الملابس التي تخص منطقة جغرافية مصرية في حقبة زمنية محددة، وقد لاقت هذه التجارب إهتمام إدارة مهرجان "كان" وتابعها واهتم بها، وبناء عليه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم عدلي توما ومهرجان كان وصناع سينما لتنفيذ مشاريع سينمائية من شباب أوروبيين بجانب مصريين وأفارقة في الدورة القادمة للمهرجان.

وكانت "جيميناي أفريقيا" أشرفت على الورشة السينمائية في مهرجان أسوان الأخير في إطار اتفاقية شراكة وقعها هذا العام عدلي توما مع ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، وضمت الورشة أكثر من مائتي شاب وشابة من الصعيد المصري تدربوا على استخدام التقنيات الجديدة التي تساعد في الإنتاج السينمائي.

يذكر أن برنامج "سينماتيك" بدأ أثناء فعاليات دورة مهرجان الجونة العام الماضي وخلال أقل من عام استطاع إبراز ما تملكه مصر من إرث فني كبير، وقدرات هائلة يتمتع بها الشباب التالنت في مختلف المحافظات المصرية، ولا يقتصر البرنامج على المجال السينمائي إنما ستمتد مشاريعه لتطال المجال الموسيقي والدرامي وكافة الفنون البصرية.