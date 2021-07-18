عضو لجنة مكافحة كورونا يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات حالة النجمة دلال عبد العزيز.

وقال النادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن": "مدام دلال عبد العزيز في حاجة إلى دعوات محبيها وجميع الصالحين لها بالشفاء، وهي تحتاج جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، الحالة مستقرة ولكن بالأجهزة".

أضاف: "بعض حالات كورونا بتيجي وتمشي، وحالات أخرى بتيجي وتسيب أثار التهابات تليفية على نسيج الرئة تضعف قدرتها على دخول الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يصبح مجهود النفس عالي، والاحتياج لأجهزة التنفس ضروري".

تابع: "إن شاء الله حالة أستاذة دلال عبد العزيز تتحسن مع مرور الأيام والدعاء".

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز صحيا منذ فترة طويلة، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابتها وحماه الفنان الكبير سمير غانم، بفيروس كورونا منذ 30 أبريل الماضي.

ونظرا لظروفها الصحية؛ غابت دلال عبد العزيز عن توديع زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.