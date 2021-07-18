شاهد.. معجبة تطلب من رونالدينيو توقيعه على مكان حساس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو خلال توقيعه لإحدى المعجبات.

وفوجئ رونالدينيو البالغ 41 عاما بطلب إحدى المعجبات رسم توقيعه على قميصها على مستوى صدرها.

وتردد رونالدينيو بادئ الأمر لعدة ثواني وهو يلف القلم بأصابع يده اليمنى، قبل أن يمسك قميص المعجبة بيده اليسرى ويجذبه نحوه ليستطيع رسم التوقيع وتحقيق رغبتها وسط ضحكات الحاضرين.

وتم تداول المقطع بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الفكاهة.

وفاز رونالدينيو بالكرة الذهبية عام 2005، واعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس العالم، كوبا أميركا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي.