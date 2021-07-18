الموت يفجع الفنان ” كاظم الساهر “

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 08:57 مساءً - أعلن الحساب الرسمي للفنان العراقي ” كاظم الساهر ” على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة ” أحمد عدنان ” عازف الكمان في فرقته الموسيقية .
فنشر الحساب صورة للفقيد وجاء في التعليق عليها : ” الأستاذ أحمد عدنان عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله .. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان .. إنّا لله وإنّا اليه راجعون ” .
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