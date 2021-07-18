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الموت يفجع الفنان ” كاظم الساهر “

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كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 08:57 مساءً - أعلن الحساب الرسمي للفنان العراقي ” كاظم الساهر ” على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة ”  أحمد عدنان ” عازف الكمان في فرقته الموسيقية .

فنشر الحساب صورة للفقيد وجاء في التعليق عليها : ” الأستاذ أحمد عدنان عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله .. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان .. إنّا لله وإنّا اليه راجعون ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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