الموت يفجع الفنان ” كاظم الساهر “

كتب امير فتحي في الأحد 18 يوليو 2021 08:57 مساءً - أعلن الحساب الرسمي للفنان العراقي ” كاظم الساهر ” على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة ” أحمد عدنان ” عازف الكمان في فرقته الموسيقية .

فنشر الحساب صورة للفقيد وجاء في التعليق عليها : ” الأستاذ أحمد عدنان عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله .. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان .. إنّا لله وإنّا اليه راجعون ” .