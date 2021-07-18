فيديو يحبس الأنفاس.. نوال الزغبي تروج لأولى أغنيات “عكس الطبيعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، الإعلان التشويقي لأولى أغنيات ألبومها الجديد “عكس الطبيعة” عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية بعنوان “ارقص”، وجاء الفيديو التشويقي حابسًا للأنفاس، على أن يبصر العمل النور قريباً جداً كأول إصدارات الألبوم الذي صورت أغانيه مع المخرج فادي حداد.

وكانت نوال الزغبي قد كشفت في اليومين الماضيين عن غلاف ألبومها الجديد “عكس الطبيعة” من انتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأثار الغلاف حماس جمهورها الذي يترقب بفارغ الصبر صدور الألبوم الذي يضم أربع أغنيات، أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية لبنانية وأخرى خليجية.

ويصدر ألبوم “عكس الطبيعة” تباعاً عبر قناة روتانا على اليوتيوب وتطبيق ديزر.