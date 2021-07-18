فيديو.. "مون شيري" لسميرة سعيد تقترب من مليوني مشاهدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتربت أغنية الفنانة المغربية سميرة سعيد الجديدة "مون شيري" من تحقيق 2 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب" مساء الخميس.

وحقق الكليب الذي يتميز بطابع كلاسيكي مختلف، نجاحاً كبيراً وصل إلى تصدر سميرة سعيد مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع جوجل الشهير.

وقالت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إن أغنية "مون شيري" عند سماعها تشعر وكأنها من السبعينيات.

وأضافت أنه تم استخدام الجيتار والأورج بنفس الطريقة لتلك الفترة، أما عن التصوير فتشعر وكأنها تعود للخمسينيات والستينيات، حيث تم استخدام السيارات القديمة للدلالة على هذه الفترة.

وتجمع الأغنية ما بين اللغات الثلاث "العربية والفرنسية والإنجليزية"، وهي من كلمات الشاعر محمد القياتي، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ماستر ومكس خالد عز.



