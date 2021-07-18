عباس أبوالحسن مع الرداد في "تحت تهديد السلاح".. صورة وتعليق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الفنان المصري عباس أبوالحسن جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "أنستقرام"، من كواليس فيلم "تحت تهديد السلاح".

وظهر عباس في الصورة بصحبة الفنان حسن الرداد، معلقاً: "يوم التصوير.. قبل دوران الكاميرا مع صديقي الغالي وأخويا حسن الرداد، والمخرج محمد حماقي، فيلم (تحت تهديد السلاح).. مبروك يا أبو علي يا خطير".

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، ويشارك في بطولته حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وانطلق تصوير أول مشاهد الفيلم في مارس/آذار الماضي.



