"فضاء جيمس: إرث جديد" ينتزع صدارة إيرادات السينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق فيلم "فضاء جيمس: إرث جديد" إيرادات بلغت 31.6 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع منتزعاً على نحو مفاجئ صدارة إيرادات السينما الأمريكية من فيلم الحركة والمغامرة "الأرملة السوداء".

الفيلم من بطولة ليبرون جيمس وكاساندرا ستار ومايكل بي. جوردان ومن إخراج مالكولم دي. لي.

وجاء "الأرملة السوداء" (بلاك ويدو) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 26.3 مليون دولار.

والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج كيت شورتلاند.

وحلّ في المركز الثالث فيلم الرعب "غرفة الهروب: دورة الأبطال" (إسكيب روم: تورنامنت أوف تشامبيونز) بإيرادات بلغت 8.4 مليون دولار.

الفيلم من بطولة تايلور راسل وهولاند رودن وإيزابل فورمان ومن إخراج آدم روبيتل.

وجاء في المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرة "السرعة والغضب 9" (إف9: ذا فاست ساجا) بإيرادات بلغت 7.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة فين ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وجون سينا ومن إخراج جستن لين.

وحل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة (ذا بوس بيبي)، الذي يدور في إطار مغامرة كوميدية، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار.

والفيلم من بطولة أليك بولدوين وجيمس مارسدن وإيمي سيداريس ومن إخراج توم مكجراث.