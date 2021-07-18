ياسمين عبد العزيز في حالة صحية حرجة والسبب غامض

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"الخليج 365": ترقد الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، في العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة نتيجة مضاعفات بعد عملية جراحية لم يتم الكشف عن طبيعتها.

وترددت انباء مختلفة عن خطأ طبي خلال العملية أدخلها في غيبوبة، فيما قال البعض الآخر أنها تعاني من تسمم في الدم بسبب تلوث بكتيري.

زوجها أحمد العوضي كتب منشوراً عبر صفحته على الفيسبوك طالب فيها الإعلام بعدم نشر أي تفاصيل عن حالة زوجته دون الرجوع اليه، دون أن يوضح حقيقة ما يحصل معها سوى انها في غرفة العناية المركزة.

وكان العوضي قد كشف عبر رسالة مؤثرة إلى زوجته عن أزمتها الصحية، مؤكداً أنه يظهر أمام الجميع كشخص قوي، "لكنه في الوقت الحالي هو أضعف إنسان على وجه الأرض لأن روحه ليست معه".

وأشار إلى أنه شخص ضعيف للغاية بدون زوجته، وعليها أن تكون بخير وأن تنهض سريعا، معتبرا أن هذه هي المرة الأولى التي يكتب فيها دون أن يكون لديه تفكير فيما سيكتبه.

كما طلب منها أن تنهض سريعا، لأن "هناك وعداً من جانبها له وعليها أن تنفذه، معترفاً بأنه يحبها ألف مرة".

لم يقتصر الأمر على العوضي، حيث قام عدد كبير من الفنانين بدعم ياسمين عبد العزيز معنويا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.