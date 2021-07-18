شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تروج لأغنيتها الجديدة "برضه بتوحشني".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة أنغام، على تشويق جمهورها ومتابعيها عبر موقع إنستجرام، بمقطع فيديو قصير من ألحان أغنيتها الجديدة "برضه بتوحشني"، المقرر طرحها في موسم الصيف المقبل، ضمن أغانيها الجديدة.

ولم تكشف أنغام، عن موعد طرح الأغنية في الأسواق، واكتفت بتشويق جمهورها بمقطع قصير من الأغنية المرتقبة، لتحصد عددا كبيرا من التهنئات والتعليقات من قبل جمهورها.

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

وطرحت المطربة أنغام مؤخرًا، أغنية "أنا بعته كتير" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبد الواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.

وكانت النجمة أنغام طرحت أيضًا أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.