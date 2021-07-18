شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عبداللاه تكتب: ضحكة ياسمين حبيبة الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حبيبتى من ضفايرها طل القمر

وبين شفافيها ندى الورد بات

ضحكتها بتهز الشجر والحجر

وحنانها بيصحى الحياة فى النبات

حبيبتى بتعلمنى أحب الحياة

من حبى فيها حياتى شمس وربيع

والحب فى الدنيا دى طوق النجاة

لولاه يضيع قلبي المحب الوديع

ترددت هذه الكلمات التي كتبها الشاعر الكبير سيد حجاب في أذنى بمجرد أن أعلن الفنان أحمد العوضى عن مرض النجمة المحبوبة ياسمين عبد العزيز وخطورة حالتها الصحية ودخولها الرعاية المركزة طالبًا الدعاء من جمهورها الكبير.

شعرت وكأن سيد حجاب كتب هذه الكلمات واصفًا ضحكة ياسمين، التي شعر الملايين، بحالة من الحزن والصدمة بعد أن شعروا بالخطر يحيط بها.

ياسمين عبدالعزيز الفنانة الجميلة صاحبة الضحكة المميزة التي استطاعت أن تدخل قلوب الملايين منذ ظهورها وهى طفلة في عدد من الإعلانات والتي رآها الجمهور تكبر أمامه وتزداد موهبة وتألقًا حتى اعتبرها الجميع ابنة لكل أسرة وفرد من كل عائلة، ترقد ياسمين بالمستشفى ويؤكد المحيطون بها خطورة حالتها، لا تستطيع أن تضحك كعادتها أو أن تداعب جمهورها وزملائها بشقاوتها البريئة وخفة ظلها المعهودة ، فيشعر الجمهور أنها لا تمثل ولا تصطنع ولا تبالغ ولا تفرط، لم تصدم الجمهور يومًا بمشهد غير لائق أو أعمال تخجل أي أسرة من أن يراها أبناؤها.

حافظت ياسمين عبد العزيز طوال مشوارها الفني على صورتها أمام جمهورها الذى اعتبرته عائلتها كما اعتبرها ابنته، يراها على الشاشة وكأنه يرى ابنته التي كبرت أمامه، وتختار أعمالها فتحرص أن تكون عند توقعات هذا الجمهور، وكأن هناك عهد غير مكتوب بينها وبين الملايين، وهكذا كانت العلاقة بين ياسمين عبدالعزيز وبين جمهورها الذى ربطته بها علاقة قوية، وحفظ أعمالها، وحرص أن يتابع كل خطواتها.

هكذا كانت أعمال ياسمين عبد العزيز التي تعلق بها الكبار والصغار، فمنذ بدأت طفلة في عمر الخامسة بتقديم الإعلانات خطفت القلوب وبعد أن بدأت مشوارها في التمثيل، حرصت على اختيار أعمالها لتخلق لنفسها مكانة خاصة لدى جمهورها، وتألقت في الدراما وعلى المسرح وفى السينما، بحضورها المميز وخفة ظلها وشقاوتها وموهبتها المختلفة وقدمت أعمالاً جميلة ناجحة، لا يمل الجمهور من مشاهدتها، وينتظر كل أعمالها ويستمتع بها.

استطاعت ياسمين أن تبدع في أدوار الفتاة الشعبية والأرستقراطية وأن تشارك كبار النجوم وتتألق بين نجوم جيلها، تصدقها حين تضحك وحين تبكى، تشعر أنها ابنتك أو أختك او أحد أفراد عائلتك فهى الطفلة التي جمعتها بجمهورها عشرة طويلة من الحب والاحترام المتبادل حتى كبرت وصارت أماً، تابع الجمهور أخبارها الفنية والشخصية، وانحاز لها وفرح لفرحها، فالمهم دائما في كل الأحداث التي مرت بها أن تبقى ضحكتها الجميلة المشرقة البريئة الطفولية، التي تدفعك دائمًا كي تضحك معها ولها وأن تسعد حين تراها، ولا تتخيل أن تسكن هذه الضحكة، أو تقع تحت أسر المرض، لذلك شعر الجميع بالصدمة حين أعلن زوجها أحمد العوضي عن دخولها المستشفى وإجرائها جراحة عاجلة وحاجتها للدعاء، ورغم الغموض حول الحالة الصحية للفنانة المحبوبة ياسمين عبدالعزيز، إلا أن الجميع يتوجه بالدعاء في هذه الأيام المباركة كي تتجاوز ياسمين عبدالعزيز أزمتها الصحية وأن تعود ضحكة ياسمين حبيبة الملايين.