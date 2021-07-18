شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "معايا السكة".. أوكا يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب المهرجانات أوكا، أحدث أعماله الغنائية وهى مهرجان "معايا السكة" وهو أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "محمد صلاح"، والأغنية كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر أوكا

وانتهى مطرب المهرجانات أوكا من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذى أطلق عليه اسم "محمد صلاح"، ويضم 10 أغانى كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل، هم، "معايا السكه"، و"امورتى الحلوه"، و"طريقى"، و"أنجز"، و"اى حد"، و"محمد صلاح"، و"لسع لسه"، و"التت"، و"ايه يابيبى"، و"حصل إية"، ويعتمد اوكا فيها على التنوع فى الموضوعات والمزيكا حيث الألبوم الأول الذى يقدمه بمفرده بعد انفصاله عن صديقه أورتيجا.

وتعد أبرز أغنيات البوم أوكا الجديد هي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم نفس الألبوم وهو "محمد صلاح"، وهو ما يلفت النظر لسبب تسمية البوم بهذا الاسم وتكون أغنية ضمن البومه الجديد بل وهى الأغنية الرئيسية له، واذا بحثنا عن الأمر فنجد أن الاسم ليس له علاقة بلاعب الكرة المصرى ولاعب ليفربول محمد صلاح، ولكن يرجع هذا الاسم أيضًا لأسم "أوكا" الحقيقي وهو محمد صلاح.

وتتناول أغنية "محمد صلاح" قصة حياته وكفاحه في بناء نفسه منذ البداية، والأغنية من كلماته وألحانه، والتي سيقوم بتصويرها أيضا على طريقة الفيديو كليب فيما بعد، وسيطرح أوكا أغنيات الألبوم تباعا بمثابة أغنية كل أسبوع أو أسبوعين خلال الفترة المقبلة، وجميع الأغانى ستكون بمفرده دون وجود أي مطربين على شكل دويتو، ويمتاز الالبوم باختلاف الأغنيات عن بعضها من حيث الموسيقى والتوزيع.

وطرح مطرب المهرجانات أوكا مؤخرا، أغنية بعنوان "اتدلع 1991" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاح من حيث المشاهداتا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينووو، وتدور فكرة الاغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف زوجته المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيي علاء.