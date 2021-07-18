المخرج محمد العدل ينجو من الموت غرقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المخرج محمد العدل "ماندو"، نجاته من الموت غرقا.

وكتب العدل، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "النهاردة نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس.. دخلت جوه شوية وبعدين حسيت إني تعبان ومش قادر أقف حتى في المياه وماليش طول.. عومت عشان أرجع والمسافة كانت بعيدة.. ابتدى نفسي يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع على الشط.. لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عني شوية.. قعدت أنادي وأشاورله فجالي وسحبني لغاية ما بقى ليّا طول.. كنت روحت فيها".

أضاف: "الحمد لله على كل حال، وشكرا للي أنقذني، ويارب حسن الخاتمة".

يذكر أن أخر أعمال محمد العدل مسلسل "بين السما والأرض"، خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي 2021، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، بطولة النجوم: درة وسوسن بدر وأحمد بدير ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وندى موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفي ومحمود البزاوي وغيرهم.