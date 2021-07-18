بعد الأزمة الصحية لياسمين عبدالعزيز.. تامر فرج: "الأخطاء الطبية كترت ولازم وقفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي:

طلب الفنان تامر فرج، من الجمهور الدعاء بالشفاء للنجمة ياسمين عبد العزيز، بعد إجرائها عملية جراحية.

ونشر فرج، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وقال فيه: "الفنانة ياسمين عبد العزيز موجودة في العناية المركزة بسبب خطأ طبي، وقبلها الإعلامية إيمان الحصري، وقبلهم الست فاطمة كشري، وأنا بنفسي دفنت صديق عمري محمد صابر السرجاني بسبب خطأ طبي، محتاجين وقفة ضد الأخطاء الطبية، حساب الخطأ الطبي عند مين؟".

وعلّق فرج على الفيديو قائلا: "يعنى إيه خطأ طبي معلش؟ هو مش الأخطاء الطبية كترت شوية الفترة اللى فاتت ولا إيه؟ فين السيد نقيب الأطباء يشرحلنا إيه الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال؟ والخطأ الطبي ده حسابه عند مين؟ أرجو الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، والإعلامية إيمان الحصري، والفنانة فاطمة كشري، والدعاء بالرحمة للمغفور لصديقي المخرج محمد صابر السرجاني، وكل من عانى ويعاني مما يسمى بالخطأ الطبي".

أضاف: "أرجوكم قوموا بحملة لحد ما السيد نقيب الأطباء يرد علينا ويبدأ في تقويم المنظومة الطبية حتى لا يضيع مجهود الأطباء المحترمين الآخرين ويشوه مسيرة الجيش الأبيض قلة من الأطباء لا تقدر حجم وأهمية دورهم ورسالتهم".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره مساء أمس بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

ومنذ ساعات كتب شقيقها وائل عبدالعزيز: "صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".