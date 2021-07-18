حلا شيحة تنشر صورة ياسمين عبد العزيز بـ"الحجاب" وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أثناء تأديتها مناسك "العمرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة مرتدية "عباءة وحجاب" داخل الحرم المكي.

وعلقت "حلا" على الصورة قائلة: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، إنك أنت الشافي سبحانك يا رب العالمين".

وأضافت: "معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها، ربنا يشفيها ويعافيها بحبها أوي أوي أوي، ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".