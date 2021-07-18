"ديجافو" تعود لخشبة المسرح في ثوب جديد احتفالا بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعود العرض المسرحي "ديجافو" بثوب جديد ولمدة أسبوع على مسرح الهناجر، برئاسة الفنان شادي سرور وإشراف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في ثاني أيام عيد الأضحى.

ويأتي الموسم الجديد بعد الإشادة النقدية والنجاح الجماهيري الذي حققه العرض منذ افتتاحه، ويقوم ببطولته حمزة العيلي وأحمد السلكاوي ومحمد يوسف ورحمة أحمد ورشا جابر، وديكور أحمد أمين وموسيقى محمد عبدالله وأزياء مروة عودة وإعداد وإخراج أحمد فؤاد، عن النص السويسري إثبات العكس لاوليفيه شاشياري.

وصرح المخرج أحمد فؤاد أن إعادة العرض بنجوم جدد بمثابة إخراج مسرحية جديدة بكافة تفاصيلها، بل وتتطلب مجهود مكثف وتعاون كبير بين أفراد العمل المسرحي لتقديم العرض بتعديلات كبيرة مع المحافظة على روح العمل الأصلية، ولذلك قام وفريق العمل الخاص بالمسرحية بعمل بروفات مكثفة خلال الفترة الماضية، كما أشاد فؤاد بدور إدارة مسرح الهناجر وعلى رأسها الفنان شادي سرور في دعم العرض وتوفير كافة الامكانيات لإعادة العرض بأفضل صورة.

وأوضح أن نص مسرحية "ديجافو" المكتوب حديثا عام 2005 استفزه كمخرج لتقديمه حيث يحمل مشكلة حقيقية ومعاصرة للناس بشكل عام، و"لم يتطرق لها أحد من قبل وهي فكرة تورط الإنسان فيما يحدث من حوله ولم يكن له يد فيه، وبدأت في العمل على النص وتأثير السوشيال ميديا علينا وكيف لها أن تورطنا فيما يحدث حولنا في العالم أكمل وبأن الإنسان العادي لا يملك شيئا مما يحدث".