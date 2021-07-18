عاصي الحلاني مع أهله ورفاقه في سهرة "كل الفصول" ثالث أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقدم شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، هدية لجمهورها في عيد الأضحى المبارك، إذ ستعرض مجانا وحصريا في ثالث أيام العيد 22 يوليو على تطبيق فن بوكس، سهرة للفنان اللبناني الكبير عاصي الحلاني، تحمل عنوان "كل الفصول".

ويشاهد الجمهور "أبو الوليد" في هذه الحلقة الاستثنائية أسرته من داخل منزله، وعدد من صناع الأغاني وشركاء النجاح في ألبومه الأخير "كل الفصول"، في حوار الفن والأسرة والحياة، يتخلله الغناء والحب والضحك.

حلقة "كل الفصول" التي ستعرض حصريا على تطبيق فن بوكس هي من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وتزامنا مع عرضها شدد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ روتانا للصوتيات والمرئيات على حرفية "روتانا" وتميزها الحالي.

حلقة "كل الفصول" ستعرض الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، تاريخ 22 يوليو، تم تصويرها في مزرعة عاصي الحلاني في الحلانية بلبنان، وتولى إخراجها وليد ناصيف، من إعداد وتقديم طوني سمعان، وفكرة وإدارة تسويق حبيب رحال، وسيطل فيها إلى جانب "أبو الوليد"، زوجته كوليت وأولاده الفنانين ماريتا والوليد، ومدير أعماله ماجد الحلاني، هذا إضافة إلى حضور فني يتمثل في شهادات واعترافات بحق عاصي من: الشاعر نزار فرانسيس، الملحن عادل العراقي، الموزعين الموسيقيين ناصر الأسعد وطوني سابا، والمخرجين جو مكرزل وأحمد المنجد.

